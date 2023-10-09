ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи, кампания только началась, - Нетаньяху

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны "намерены изменить Ближний Восток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Выступая после приказа о блокаде Газы, Нетаньяху пообещал, что ХАМАС переживет "тяжелые и ужасающие вещи".

Обращаясь к власти на юге страны, он сказал: "Я знаю, что вы прошли через ужасные и тяжелые вещи. Государство не оставит камня на камне, чтобы помочь вам. Ваше руководство очень сильно в эти тяжелые дни, нужно время. Обнимаю вас и всех жителей. Мы все с вами, и мы победим ХАМАС силой, великой силой".

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Также Нетаньяху призвал власти "стоять твердо, потому что мы собираемся сменить Ближний Восток".

"ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи. Кампания против группировки только началась", - подчеркнул он.

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Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.

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