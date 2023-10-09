Объекты социальной инфраструктуры Киева начали подключать к теплу
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Столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады – по заявкам их руководителей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"О коммунальной сфере, жилых домах, - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же - по их заявкам - и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - говорится в сообщении.