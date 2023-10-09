Венецианская комиссия не поддерживает законопроект о 10-летнем запрете членам пророссийских партий участвовать в выборах Украины

Венецианская комиссия не согласна с предложением законопроекта №9081, согласно которому члены пророссийских партий не смогут участвовать в выборах в течение десяти лет после окончания войны. В нем "не хватает индивидуализации".

Вывод появился на официальном сайте Венецианской комиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Венецианская комиссия отмечает, что если этот проект закона будет принят, он приведет к ограничению права быть избранным, которое закреплено в частности в статье 3 Протокола № 1 Европейского суда по правам человека и статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Ограничения будут касаться членов той или иной запрещенной партии, которая имела выборные должности с момента введения военного положения 24 февраля 2022 и в течение 10 лет после его прекращения или отмены.

Венецианская комиссия согласна, что определенные ограничения оправданы еще некоторое время после прекращения действия военного положения, но срок, который определили создатели закона, "неоправданно длительный".

Предложенные положения проекта №9081 будут действительны еще долго после окончания военного положения, поэтому их следует анализировать с перспективы их долгосрочного применения – то есть применения в мирное время.

Читайте также: Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны, - Малюська. ВИДЕО

Поскольку Украина оказалась в уникальной исторической ситуации, Венецианская комиссия признает, что документ №9081 законно направлен на защиту независимости, демократического строя и национальной безопасности.

Однако, как пишет комиссия, он автоматически запрещает быть избранными на основании членства в партии и должности, "без разбора, без различения тех членов партии, которые активно способствовали незаконным действиям, приписывающим всей политической партии". Венецианская комиссия подытожила, что под ограничением будут и представители партий, выполнявших "нейтральные" обязанности, а в законопроекте "не хватает индивидуализации, а значит гарантии надлежащей правовой процедуры. Это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу".