Завтра Зеленский посетит Румынию, - Канцелярия президента Румынии Йоханниса

Президент Владимир Зеленский 10 октября посетит Румынию по приглашению Бухареста. Это первый его визит в страну с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила канцелярия румынского президента Клауса Йоханниса, передает Цензор.НЕТ.

Йоханнис примет Зеленского, который приедет в Румынию по приглашению румынской стороны, в Котроченском дворце в Бухаресте.

"Визит подтверждает неизменную безусловную поддержку Румынией Украины в контексте незаконной войны России против нашего государства, а также особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес", – говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Румынии обсудят усиление поддержки Киева в противостоянии российской агрессии, ситуацию с безопасностью в регионе и в Черном море и "необходимые шаги для ее урегулирования", а также развитие двустороннего сотрудничества.

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В прошлый раз информация о визите появилась в румынских СМИ, однако без официального подтверждения.