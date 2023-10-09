Парламент Грузии "даже не будет рассматривать" резолюцию об осуждении плана РФ построить базу для флота в оккупированной Абхазии

Парламентское большинство в Грузии "даже не будет рассматривать" проект резолюции, в котором осуждаются планы Кремля по передислокации части кораблей Черноморского флота РФ в порт Очамчира в оккупированной Абхазии.

Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вольский обосновал решение парламентского большинства не принимать резолюцию тем, что Грузия "находится в сложном положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии", и при таких обстоятельствах принимать такую резолюцию "было бы провокацией".

Вольский дал понять, что заявление Аслана Бжании еще не означает строительства в Очамчирском порту российской военно-морской базы, поскольку аналогичные заявления Москва "делала еще в 2009 году", но с тех пор "в Очамчире не были проведены никакие работы по углублению морского дна или строительству инфраструктуры, необходимой на военно-морской базе".

Проект резолюции, подготовленный независимым депутатом Теоной Акубардией и ее коллегами по оппозиционной фракции "За Грузию", в резкой форме "осуждал оккупацию Москвой суверенной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии", так же как ее "милитаризацию, что прямо угрожает национальной безопасности Грузии, региона и всего евроатлантического сообщества.

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Напомним, глава оккупационной российской администрации Аслан Бжания сообщал, что Россия разместит остатки Черноморского флота на новой постоянной базе на побережье Черного моря на оккупированной территории Грузии - в Абхазии.