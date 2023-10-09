Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве мэра Сум Лысенко

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности мэра Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"9 октября следственный судья ВАКС отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен", - говорится в сообщении.

Срок отстранения – 2 месяца.

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Напомним, 2 октября мэра Сум Александра Лысенко и главу Департамента инфраструктуры горсовета задержали "на горячем" - в момент получения части взятки, а именно 1,4 млн гривен. Всего в этом году мэр уже получил 2,1 млн гривен взятки. Как выяснили правоохранители, должностные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

НАБУ и САП сообщили мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.