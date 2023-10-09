Россия в очередной раз созывает Совбез ООН для "осуждения поставок оружия в Украину"

Российская Федерация созывает Совбез ООН для "осуждения поставок оружия в Украину", которые якобы продлевают войну.

Об этом на заседании Совбеза в понедельник заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В характерной для РФ пропагандистской манере он тщетно пытался убедить членов СБ, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам Украины, а используют лишь "высокоточное оружие" для поражения военных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская делегация, пользуясь правом постоянного члена Совета Безопасности ООН, уже неоднократно созывала этот орган для осуждения поставок оружия и военной техники Украине.

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