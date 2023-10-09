ЮНИСЕФ передал ГСЧС и Нацполиции 15 мобильных классов безопасности для информирования населения о минных угрозах

ЮНИСЕФ передал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции 15 мобильных классов безопасности в рамках реализации инициативы по повышению осведомленности населения о минных и других угрозах. Такие классы отправятся в громады 10 регионов Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем реализацию инициативы с повышения осведомленности населения о нынешних минных и других угрозах, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях.

В рамках этого проекта ЮНИСЕФ передал ГСЧС и Нацполиции 15 мобильных классов безопасности. Это специально оснащенные транспортные средства, в которых будут информировать и обучать людей, в том числе детей", – написал премьер.

Смотрите также: Зеленский встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ – говорили о гуманитарных проектах помощи детям, пострадавшим от войны. ВИДЕО

Также Шмыгаль сообщил, что на сегодня в Украине 174 тыс. кв. км территории находится под загрязнением мин или неразорванных снарядов. В результате подрыва на взрывоопасных предметах почти 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения. Инициатива мобильных классов безопасности призвана уберечь людей от этой угрозы и других вызовов военного времени. Такие классы отправятся в громады 10 регионов Украины. В дальнейшем будет привлекаться еще больше громад.

"Мы также продолжаем работу по формированию в Украине рынка гуманитарного разминирования и усилению возможностей оперативного разминирования", – добавил Шмыгаль.

Читайте также: Из-за войны украинские школьники демонстрируют потерю знаний, - ЮНИСЕФ