ЮНИСЕФ передал ГСЧС и Нацполиции 15 мобильных классов безопасности для информирования населения о минных угрозах
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Начинаем реализацию инициативы с повышения осведомленности населения о нынешних минных и других угрозах, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях.
В рамках этого проекта ЮНИСЕФ передал ГСЧС и Нацполиции 15 мобильных классов безопасности. Это специально оснащенные транспортные средства, в которых будут информировать и обучать людей, в том числе детей", – написал премьер.
Также Шмыгаль сообщил, что на сегодня в Украине 174 тыс. кв. км территории находится под загрязнением мин или неразорванных снарядов. В результате подрыва на взрывоопасных предметах почти 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения. Инициатива мобильных классов безопасности призвана уберечь людей от этой угрозы и других вызовов военного времени. Такие классы отправятся в громады 10 регионов Украины. В дальнейшем будет привлекаться еще больше громад.
"Мы также продолжаем работу по формированию в Украине рынка гуманитарного разминирования и усилению возможностей оперативного разминирования", – добавил Шмыгаль.