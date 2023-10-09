США готовятся наказать РФ за превышение потолка цен на нефть, – глава Минфина США Еллен

Ценовой потолок на российскую нефть больше не работает так, как это предполагалось. Соединенные Штаты готовятся наказать РФ за превышение потолка цен на нефть.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Еллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal и РБК-Украина.

Она отметила, что цены на рынке сигнализируют о том, что этот механизм, возможно, больше не работает так, как изначально ожидалось.

Она также заявила, что США очень внимательно следят за соблюдением установленных правил.

"Мы хотим убедиться, что участники рынка отдают себе отчет, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений", - подчеркнула Еллен.

Ожидается, что ограничение цен на нефть и его обеспечение будут на повестке дня переговоров между Еллен и министрами финансов членов "Большой семерки" в Марракеше (Марокко) на этой неделе.

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В конце сентября Bloomberg сообщал, что российская нефть продолжает дорожать, несмотря на установленный потолок цен.