Оккупанты из отрядов "Шторм-Z" дезертируют все чаще, - Силы обороны

В ВСУ отмечают, что россияне все чаще дезертируют из отрядов "Шторм-Z". Эти подразделения используются как штрафные.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он рассказал, что дезертирство среди бойцов подразделения "Шторм-Z" присутствует и оно растет.

"Обычно оккупанты отправляются в отпуск, когда кому это удается сделать, и уже очень часто не возвращаются. То есть мы фиксируем эти случаи", - рассказал он.

Также Евлаш вспомнил видео, недавно появившееся в социальных сетях, на котором командир россиян близ Бахмута бил палкой своих подчиненных.

"Вероятно, это также были эти штрафники из "Шторм-Z". Сейчас устанавливается, какие именно подразделения это были. У противника достаточно низкий уровень мотивации, поскольку сейчас еще и погода ухудшится", - отметил Евлаш.

Он уточнил, что это не пойдет на пользу оккупантам, это повлияет на интенсивность боевых действий и морально-психологическое состояние захватчиков.

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Он добавил, что в настоящее время подразделение "Шторм-Z" сравнимо со штрафными батальонами, в которое набирают заключенных. Также туда отправляют военнослужащих за какие-либо правонарушения.

По словам Евлаша, это делается для того, чтобы оккупанты "кровью могли скупить свою вину перед российским народом и командованием".

"Они выполняют преступные разные задачи, преимущественно их посылают как разведку на мины, проверить наши инженерные укрепления, также иногда с целью выявить наши огневые позиции", - объяснил Евлаш.

Также он рассказал, что в качестве основной ударной силы россияне их не используют. Это, как правило, плохо подготовленные люди, среди них нет специалистов и опытных бойцов. Евлаш добавил, что это фактически пушечное мясо.

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