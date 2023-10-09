По данным разведки, Россия передавала ХАМАС оружие, чтобы потом обвинить в этом Украину, - Кислица
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В рамках дезинформационных кампаний Кремля эти фейки могут быть использованы в качестве основы для так называемых "расследований" в западном информационном пространстве. Для большей убедительности этих фейков Россия может использовать перебежчика с украинской пограничной службы Руслана Сырова, который оказался давним российским агентом", - подчеркнул Кислица.
Он добавил, что не будет неожиданностью, если посланник Путина в этом зале в пятницу попытается использовать этот нарратив об ружии, адресованном Украине, на Ближнем Востоке.
Кислица выразил надежду, что мир сосредоточится на укреплении оборонных возможностей Украины, "а не на потреблении российской пропаганды и пересмотре новых шоу "Мосфильма", подобных запланированным в этом зале на 13 октября".
Сегодня Российская Федерация тщательно копирует свою "ролевую модель" – Третий Рейх.
По словам Кислицы, Россия делает это, "убивая людей, пытаясь аннексировать территории, подпитывая имперские настроения и чувство собственного превосходства".
"А еще они пытаются отбелить свою агрессию, делая вид, что защищаются от воображаемых нападений", - подчеркнул он.
Кислица напомнил, что в Украине хорошо помнят подобные истории, когда целые населенные пункты стирались с карты, населенные пункты разрушались, а их жители гибли во время нацистского вторжения в Украину.
Напомним, Российская Федерация в очередной раз созывает Совбез ООН для "осуждения поставок оружия в Украину", якобы продлевающих войну.