По данным разведки, Россия передавала ХАМАС оружие, чтобы потом обвинить в этом Украину, - Кислица

По данным разведки, Россия передавала оружие террористам группировки ХАМАС для их вторжения в Израиль, чтобы затем обвинить в этом Украину.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках дезинформационных кампаний Кремля эти фейки могут быть использованы в качестве основы для так называемых "расследований" в западном информационном пространстве. Для большей убедительности этих фейков Россия может использовать перебежчика с украинской пограничной службы Руслана Сырова, который оказался давним российским агентом", - подчеркнул Кислица.

Он добавил, что не будет неожиданностью, если посланник Путина в этом зале в пятницу попытается использовать этот нарратив об ружии, адресованном Украине, на Ближнем Востоке.

Кислица выразил надежду, что мир сосредоточится на укреплении оборонных возможностей Украины, "а не на потреблении российской пропаганды и пересмотре новых шоу "Мосфильма", подобных запланированным в этом зале на 13 октября".

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Сегодня Российская Федерация тщательно копирует свою "ролевую модель" – Третий Рейх.

По словам Кислицы, Россия делает это, "убивая людей, пытаясь аннексировать территории, подпитывая имперские настроения и чувство собственного превосходства".

"А еще они пытаются отбелить свою агрессию, делая вид, что защищаются от воображаемых нападений", - подчеркнул он.

Кислица напомнил, что в Украине хорошо помнят подобные истории, когда целые населенные пункты стирались с карты, населенные пункты разрушались, а их жители гибли во время нацистского вторжения в Украину.

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Напомним, Российская Федерация в очередной раз созывает Совбез ООН для "осуждения поставок оружия в Украину", якобы продлевающих войну.