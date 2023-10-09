НАТО должно оставаться с Украиной до победы, - резолюция Парламентской Ассамблеи

Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты НАТО продолжать увеличивать свою военную, разведывательную, финансовую, тренировочную и гуманитарную поддержку Украины "до ее победы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции "Выполнение решений Вильнюсского саммита: ускорение адаптации НАТО и поддержка Украины", которая была принята в понедельник на ежегодной сессии ПА НАТО в Копенгагене.

"Ассамблея убеждена, что НАТО должно иметь ясное видение того, как должна закончиться война в Украине, и оставаться с Украиной до ее победы", - говорится в документе.

В резолюции осуждается война РФ против Украины, обстрелы Россией населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, а также систематическое совершение ею военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида на незаконно оккупированных территориях. Напоминается, что "российское государство, при его нынешнем режиме, является террористическим".

Ассамблея призвала правительства и парламенты Альянса "продолжать увеличивать свою военную, разведывательную, финансовую, тренировочную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе путем ускорения поставок достаточного количества современных вооружений, необходимых для Украины для самозащиты и восстановления территориальной целостности в рамках ее международно признанных границах 1991 года, включая дальнобойные ракеты большой дальности и многоцелевые истребители, и продолжать оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется для победы Украины, подтверждая при этом принцип "ничего об Украине без Украины".

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Также в резолюции содержатся призывы "согласовать дальнейшие смелые стратегические решения по членству Украины в НАТО" и "удвоить усилия, направленные на сохранение трансатлантического консенсуса по членству Украины в НАТО, а также активно использовать механизмы партнерства Украина-НАТО, в том числе Совет Украина-НАТО , чтобы помочь Украине как можно быстрее выполнить условия для членства".

Кроме того, ПА НАТО призвала к совместной работе над созданием специального трибунала для привлечения к ответственности России за преступление агрессии, а также поддерживать национальные и международные суды в документировании и преследовании многочисленных военных преступлений, преступлений против человечности и сообщений об актах геноцида, совершенных во время российской агрессии".

В то же время речь идет о необходимости поддержки и усиления санкций против России, направленных на подрыв ее способности продолжать войну, "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не выведет все свои войска со всей территории Украины".

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