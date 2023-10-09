У судьи Верховного суда Симоненко есть российское гражданство с 2003 года, - "Схемы". ФОТО

Валентина Симоненко, судья Верховного суда, которая в марте 2023 года подала в отставку, имеет паспорт РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

Согласно выписке из "Роспаспорта", который есть в распоряжении "Схем", судья, когда еще имела фамилию Смирнова, стала гражданкой РФ 10 апреля 2003 года.

Причина приобретения гражданства России - статья 18 пункта Федерального закона "О гражданстве РФ", в которой указано, что его могут получить лица, у которых супруг либо родственник, либо родители имеют российское гражданство.

К моменту получения гражданства РФ Симоненко уже работала судьей в Апелляционном суде Севастополя в Крыму.

По состоянию на данный момент паспорт Симоненко значится "недействительным в связи с истечением срока его действия".

Согласно выписке, паспорт гражданки РФ на имя Валентины Смирновой выдал орган внутренних дел в станице Вешенской, расположенной в Ростовской области. В базах данных жителей РФ указано, что по состоянию на 2015 и 2017 годы Симоненко была зарегистрирована именно в этом регионе. В базе же - данные ее российского паспорта.







Это может свидетельствовать о том, что Валентина Симоненко не выходила из гражданства РФ, ведь согласно указу президента России от 14 ноября 2002 г. для этого необходимо подать документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства. Что судья, согласно утечке из российских баз данных, вероятно, не сделала.

В марте этого года судья подала заявление об отставке. Ранее агентство "Следство.Инфо" сообщило, что, несмотря на ее поездки в оккупированный Крым и связи с местными оккупационными властями, Симоненко будет получать пожизненное денежное содержание, ведь имеет соответствующий для этого стаж работы судьей.

По просьбе "Схем" глава всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко посчитала, учитывая зарплату судьи за последние годы, что сумма пожизненного денежного содержания Симоненко может составить около 200 000 гривен в месяц.

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