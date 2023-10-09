Интенсивность боевых действий на Лимано-Купянском направлении снизилась из-за погоды, - Силы обороны
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В связи с обильными осадками, которые идут в последние дни в полосе ответственности Восточной группировки войск, интенсивность боевых столкновений на Лиманско-Купянском направлении снизилась. Конечно, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. Так, за минувшие сутки произошло 11 столкновений", - отметил он.
В то же время Евлаш проинформировал, что потери врага составляют 150 человек убитыми и ранеными, еще четыре человека взяли в плен. В общей сложности российские захватчики за сутки 465 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Спикер отметил, что вражеские войска больше используют артиллерию, избегая прямых столкновений.
По его словам, на Лиманско-Купянском направлении наблюдается уменьшение интенсивности обстрелов и применение авиации.
"Например по авиации. Если раньше мы говорили о полутора десятках ударов и Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного боевого удара со стороны противника", - отметил Евлаш.
Также Евлаш отметил, что снизилась интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны российских войск.
"Противник сейчас акцентирует свое внимание вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки. Пытается перебрасывать туда свои штурмовые отряды - "Шторм-Z", "Шторм", разные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов у них нет. Наши защитники держат границу и отбивают атаки противников", - добавил он.