Интенсивность боевых действий на Лимано-Купянском направлении снизилась из-за погоды, - Силы обороны

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 11 боевых столкновений. Интенсивность боевых действий снизилась из-за обильных осадков.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи с обильными осадками, которые идут в последние дни в полосе ответственности Восточной группировки войск, интенсивность боевых столкновений на Лиманско-Купянском направлении снизилась. Конечно, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. Так, за минувшие сутки произошло 11 столкновений", - отметил он.

В то же время Евлаш проинформировал, что потери врага составляют 150 человек убитыми и ранеными, еще четыре человека взяли в плен. В общей сложности российские захватчики за сутки 465 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Спикер отметил, что вражеские войска больше используют артиллерию, избегая прямых столкновений.

По его словам, на Лиманско-Купянском направлении наблюдается уменьшение интенсивности обстрелов и применение авиации.

Читайте также: Оккупанты из отрядов "Шторм-Z" дезертируют все чаще, - Силы обороны

"Например по авиации. Если раньше мы говорили о полутора десятках ударов и Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного боевого удара со стороны противника", - отметил Евлаш.

Также Евлаш отметил, что снизилась интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны российских войск.

"Противник сейчас акцентирует свое внимание вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки. Пытается перебрасывать туда свои штурмовые отряды - "Шторм-Z", "Шторм", разные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов у них нет. Наши защитники держат границу и отбивают атаки противников", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Лимано-Купянском направлении уничтожено 10 российских танков и ликвидировано 245 оккупантов, - Восточная группировка войск