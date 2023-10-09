Финляндия выделит 92 млн евро в поддержку Украины и других стран, пострадавших от агрессии РФ

МИД Финляндии выделяет дополнительные 92 млн евро в поддержку Украины и других пострадавших от российской агрессии стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом пишет Министерство иностранных дел Финляндии.

Международная ассоциация развития (International Development Association, IDA) Группы Всемирного банка в начале года запустила новую кризисную программу финансирования, призванную увеличить поддержку Украине и Молдове и другим странам, пострадавшим от агрессии России.

Как отмечается, Финляндия внесет в Кризисный фонд IDA 92 миллиона евро.

"Это дополнительное финансирование свидетельствует о непоколебимой поддержке Финляндией Украины в соответствии с Правительственной программой. Мы также будем поддерживать улучшение продовольственной безопасности в странах, пострадавших от российского вторжения", - сказал министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

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Финляндия выделит 62 млн евро на программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 млн евро из этой суммы будет выделено как грант и 50 млн евро в качестве кредита. Кроме того, Финляндия предоставит 30 миллионов евро кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний, помимо других мер.

В Украине средства используются на нужды здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, строительства жилья и соцобеспечения.

В Молдове Кризисная финансовая программа IDA направлена на помощь беженцам из Украины и экономическую и социальную поддержку Кишинева.

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