Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование, чтобы США могли одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, - министр армии США Вормут

Конгрессу Соединенных Штатов Америки необходимо утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать помощь как Украине, так и Израилю.

Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она подчеркнула, что американская армия все еще рассматривает просьбы Израиля о военной помощи.

"Одна вещь, действительно важная с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать одновременно и израильтян, и украинцев - это дополнительное финансирование со стороны Конгресса", - подчеркнула Вормут.

Она уточнила, что дополнительное финансирование необходимо для того, чтобы увеличить возможности США с точки зрения производства боеприпасов и оплачивать их изготовление.

"Нам нужна дополнительная поддержка со стороны Конгресса. Поэтому я надеюсь, что мы скоро увидим это", – добавила Вормут.

Читайте также: ХАМАС и Россия – одинаковое зло, террору нельзя дать ни одного шанса, - Зеленский