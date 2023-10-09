Перемещение ядерного оружия в Беларусь является попыткой РФ запугать соседние страны и показать доминирование Москвы над Минском, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Беларуси является частью его кампании "угроз" и "устрашения" соседних стран и одновременно подчеркивает доминирование Москвы над Минском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это бряцание оружием, это возможность показать и попытаться напугать маленькие страны, такие как Литва и другие страны Балтии, чтобы они, возможно, изменили свою позицию", – сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис сказал, что хотя "потенциальную опасность, которую несет перемещение ядерного оружия" нельзя недооценивать, "более опасным, чем оружие, есть намерение доставить его в Беларусь".

Он добавил, что "вся информационная кампания свидетельствует, прежде всего, об игнорировании Путиным того, что осталось от суверенитета Беларуси, игнорирования норм их конституции или того, что от них осталось".

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