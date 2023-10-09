Есть все шансы, что ВР в скором времени рассмотрит признание ХАМАС террористической организацией, - Вениславский

Есть все шансы, что ВР в скором времени рассмотрит признание палестинской группировки ХАМАС террористической организацией.

Об этом, заявил в эфире Радио Свобода, народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что на фоне ужасов, которые мы увидели за последние несколько дней, где действительно ХАМАС демонстрировал свою жестокость и террористическую направленность против мирного населения, когда он доставал мирных граждан из автомобилей и брал в заложники совершенно невинных людей, использовал это как средство для торга – это и есть сущность террора. Поэтому, безусловно, террористическая направленность этой войны для меня, как для юриста, очевидна", – отметил Вениславский.

По его словам, этот вопрос является компетенцией комитета по иностранным делам. В ходе ближайших пленарных заседаний он ожидает рекомендаций от коллег "как наиболее эффективно и рационально действовать в этой ситуации".

Отвечая на вопрос, почему народные депутаты не поставили точку в этом вопросе раньше, объяснил это рядом факторов.

"Есть очень много составляющих, и мы должны понимать, что боремся с очень сложным врагом, который имеет также очень много разных точек соприкосновения и влияния на разные регионы мира. И поэтому для нас важно, чтобы мы не приобрели себе еще дополнительно каких-то сложностей и врагов на фоне борьбы с РФ за нашу независимость", – объяснил Вениславский.

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