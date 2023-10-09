Задача ВСУ - уменьшить военный потенциал России, - Украина в Совбезе ООН

Главная задача ВСУ – уменьшить военный потенциал РФ, тем самым ограничив ее способность вести агрессивные войны.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Именно это и является главной задачей, которую выполняют украинские Вооруженные силы, в частности, используя оружие, полученное от наших союзников, – уменьшить военный потенциал России, тем самым ограничив ее способность вести агрессивные войны", – отметил постпред.

По его словам, Россия, в свою очередь, пытается подорвать наш человеческий потенциал, посягая, таким образом, на право Украины и украинцев на существование.

Кислица напомнил слова президента РФ Владимира Путина 6 октября на так называемом Валдайском форуме: "Если завтра прекратятся западные оборонные поставки, Украине останется жить неделю".

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Представитель Украины выразил возмущение по поводу того, что страна, которая продолжает ежедневно убивать украинцев, в настоящее время баллотируется как кандидат в Совет ООН по правам человека, выборы которого состоятся во вторник, 10 октября.

"Восемнадцать месяцев назад членство России в этом органе было приостановлено из-за "грубых и систематических нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных Российской Федерацией во время агрессии против Украины", - напомнил украинский дипломат.

Восстановление правосудия и привлечение России к ответственности будут ключевыми элементами всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира и безопасности, от которых выиграет весь мир, подчеркнул постпред Украины, призвав страны ООН присоединиться к реализации Формулы мира, ранее представленной международному сообществу.