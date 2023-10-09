Задача ВСУ - уменьшить военный потенциал России, - Украина в Совбезе ООН
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Именно это и является главной задачей, которую выполняют украинские Вооруженные силы, в частности, используя оружие, полученное от наших союзников, – уменьшить военный потенциал России, тем самым ограничив ее способность вести агрессивные войны", – отметил постпред.
По его словам, Россия, в свою очередь, пытается подорвать наш человеческий потенциал, посягая, таким образом, на право Украины и украинцев на существование.
Кислица напомнил слова президента РФ Владимира Путина 6 октября на так называемом Валдайском форуме: "Если завтра прекратятся западные оборонные поставки, Украине останется жить неделю".
Представитель Украины выразил возмущение по поводу того, что страна, которая продолжает ежедневно убивать украинцев, в настоящее время баллотируется как кандидат в Совет ООН по правам человека, выборы которого состоятся во вторник, 10 октября.
"Восемнадцать месяцев назад членство России в этом органе было приостановлено из-за "грубых и систематических нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных Российской Федерацией во время агрессии против Украины", - напомнил украинский дипломат.
Восстановление правосудия и привлечение России к ответственности будут ключевыми элементами всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира и безопасности, от которых выиграет весь мир, подчеркнул постпред Украины, призвав страны ООН присоединиться к реализации Формулы мира, ранее представленной международному сообществу.