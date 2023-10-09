ХАМАС обещает казнить заложников, если Израиль будет наносить удары по Газе

Палестинское террористическое движение ХАМАС угрожает казнить заложников и публиковать видео казней, если Израиль будет наносить удары по Газе.

Об этом заявил спикер бригад ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам, его слова приводит The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

"С этого часа любой обстрел наших людей, находящихся в безопасности своих домов, без предупреждения, будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате продолжавшихся до утра понедельника авиаударов по Газе.

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