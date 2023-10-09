В Сенате США предлагают принять годовой пакет помощи Украине, - The Wall Street Journal

По информации The Wall Street Journal, сенаторы США от обеих партий предлагают принять годовой пакет помощи для Украины, который решит вопрос финансирования выборов президента США в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Сенаторы от обеих партий, поддерживающих Украину, заявили The Wall Street Journal, что новая помощь может быть утверждена где-то между моментом, когда Сенат вернется с каникул 16 октября, и истечением срока действия текущего законопроекта о временных расходах 17 ноября. Они выразили осторожный оптимизм в отношении пакета.

По информации издания, по крайней мере, некоторые республиканцы в Палате представителей поддерживают такой подход. Конгрессмен Майкл Макколл из Техаса, главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что он и другие, кто поддерживает Украину, вместе с тогдашним спикером Маккарти встречались с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они сказали ему, что думают, что годовой пакет будет иметь больше смысла, "чтобы дать украинцам чувство уверенности, но также с политической точки зрения не проводить это голосование каждые три месяца".

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Несколько сенаторов, опрошенных The Wall Street Journal, назвали общую сумму, необходимую для финансирования Украины до выборов в США в следующем году – от 50 до 100 миллиардов долларов.

Сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить $60-70 миллиардов на помощь Украине, назвав эту цифру "внешним пределом".

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь сказал в свою очередь, что если бы это зависело от него, цифра была бы ближе к 100 миллиардам долларов, но сказал, что он готов пойти на компромисс, если республиканцы согласятся на 60 миллиардов долларов.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и лидер меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявили, что помощь Украине остается приоритетом.

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