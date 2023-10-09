За сутки враг 5 раз обстрелял Сумщину

В течение 9 сентября российские войска 5 раз обстреляли пограничные громады Сумской области, зафиксировано 17 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне совершили 5 обстрелов пограничной зоны. Зафиксировано 17 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ОВА.

Уточняется, что оккупанты совершили авиационный налет с вертолета на Белопольскую громаду с использованием неуправляемых авиационных ракет (НАР), прозвучало 4 взрыва, также авианалету с использованием НАР подверглась Хотинская громада, 4 взрыва, артиллерийским (3 взрыва) и минометным обстрелам (2 взрыва) подверглась Великописаревская громада, 4 мины оккупанты выпустили по Краснопольской громаде.

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