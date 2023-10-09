Правительственные сайты Израиля и страницы СМИ подвергаются кибератакам, в частности со стороны российских хакеров

Группировки хакеров, в частности, связанные с Россией, проводят кибератаки на правительственные сайты и сайты СМИ Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Группа российских хакеров Killnet объявила в воскресенье, что будет атаковать все израильские правительственные системы с помощью распределенных атак типа "отказ в обслуживании", более известных как DDoS.

Одной из причин стала поддержка Израилем Украины. Позже Killnet сообщила, что отключила сайты израильского правительства и сайт агентства безопасности Шин Бет.

По данным сайта мониторинга check-host.net, в воскресенье оба веб-сайта были временно недоступны.

Хакерская группа Anonymous Sudan также поддержала ХАМАС и атаковала сайт издания The Jerusalem Post, отключив его на короткое время в понедельник утром.

Издание написало в заявлении, что оно стало объектом многочисленных кибератак.

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Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа, называющая себя AnonGhost, сломала приложение для мобильных телефонов, которое используется для доставки израильтянам предупреждений о ракетном нападении в периоды конфликта.

Хакеры воспользовались уязвимостью в приложении, чтобы вставить поддельные извещения с такими фразами, как "смерть Израиля" и "ядерная бомба близится", рядом со свастикой.

"Множество других самопровозглашенных ханд хакеров заявили, что они совершают взломы израильской инфраструктуры, атакуя вебсайты, связанные с электростанциями и системами оповещения о ракетном нападении", - пишет Bloomberg.

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