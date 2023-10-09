Маловероятно, что война в Израиле повлияет на помощь Украине со стороны США, - Вениславский

У Израиля и США есть "другой уровень правового взаимодействия", поэтому война в Израиле вряд ли повлияет на помощь Украине со стороны США.

Об этом заявил депутат от "Слуги народа" и представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война в Израиле, безусловно, будет играть определенную роль, но там немного другой уровень правового взаимодействия. Потому что есть договор об особом военном взаимодействии между США и Израилем… Там не нужно проходить всех тех бюрократических процедур, которые президент Соединенных Штатов, администрация Соединенных Штатов проходит, когда выделяется помощь для Украины, там значительно проще все происходит, поскольку есть четкие юридические взаимообязательства, которые Соединенные Штаты не могут не выполнить, поэтому я не думаю, что выполнение ими тех обязательств, которые они имеют перед Израилем, каким-то образом существенно повлияет на ситуацию в Украине", – считает Вениславский.

Отмечается, что у Израиля статус основного союзника США вне НАТО. В настоящее время в целом 18 стран имеют такой статус.

Читайте также: В Сенате США предлагают принять годовой пакет помощи Украине, - The Wall Street Journal

В то же время министр армии США Кристин Вормут заявляла, что Конгрессу Соединенных Штатов Америки необходимо утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать помощь как Украине, так и Израилю.