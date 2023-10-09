На Закарпатье произошло землетрясение

Жители Закарпатья почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на территории Словакии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Главного центра специального контроля, землетрясение магнитудой 5,4 балла было зафиксировано в 21:23.

"Источник землетрясения находится на территории Словакии, 60 км. от границы Украины, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми: "Вибрации похожи на тряску, образованные тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен. Землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры".

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Как сообщили в Закарпатской ОГА, все объекты критической инфраструктуры региона без повреждений работают в штатном режиме. На линию 101 поступило 15 сообщений от населения о толчках без негативных последствий.