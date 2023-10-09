Если Россию снова изберут в Совет ООН по правам человека, это "станет безобразным пятном, которое подорвет доверие к Совету и ООН", - США в ООН

Если Россия, пока она продолжает свою преступную войну, будет повторно избрана в Совет ООН по правам человека, то доверие к Организации и Совету будет подорвано.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил представитель по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет по правам человека - это ключевой орган ООН, задачей которого является пропаганда уважения к правам человека и их защита по всему миру. Повторное избрание в этот орган России, пока он открыто продолжает совершать военные и другие массовые преступления, станет уродливым пятном, которое подорвет доверие к Совету и ООН", - отметил Вуд.

Он подчеркнул, что "после прекращения ее членства в Раде в апреле Россия могла прекратить свое вопиющее пренебрежение правами человека, но она же удвоила его".

"Несмотря на ее попытки отрицать и переложить вину, буду откровенным: именно действия России делают ее непригодной к членству в Совете по правам человека. Какие еще доказательства необходимы международному сообществу?" - отметил Вуд.

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Напомним, ВВС сообщало, что дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.