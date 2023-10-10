Приближенный к Ермаку продюсер Колюбаев наращивает бизнес от кино до дронов и строительства, - СМИ. ВIДЕО

Бывший партнер главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу Артем Колюбаев, который сейчас возглавляет Совет по государственной поддержке кинематографии, в последние полгода сумел получить более 20 миллионов гривен на свои кинопродукты, а также резко "оброс" доолями в успешных и не связанных с кино бизнесах.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Так, ранее журналисты Bihus.Info уже рассказывали о том, что Колюбаев после назначения Ермака в ОП начал активно входить в связанный с пророссийскими политиками Виктором Медведчуком и Вадимом Столаром строительный бизнес. Речь идет о строительстве киевской компании ENSO.

До полномасштабного вторжения этот бизнес активно развивался, но в начале 2023-го дела у фирмы уже шли не очень хорошо: строительные площадки были остановлены, правоохранители через суд арестовали одну из вовлеченных в процесс фирм, у которой журналисты нашли ранее неизвестную долю, которая может принадлежать окружению Медведчука, Вадиму Столару пришлось возвращаться из-за границы в Украину из-за угрозы потери депутатского мандата.

Впрочем, с февраля-марта ситуация кардинально изменилась. Колюбаев создал еще одну новую компанию вместе с одним из руководителей ENSO, что намекало на то, что сотрудничество продолжается. Компании по структуре ENSO стабильно выплачивали значительные суммы средств Колюбаеву и его жене Екатерине, развивающей свой ювелирный бренд в США. За первые полгода 2023-го супруги получили от строительного бизнеса в общей сложности около 6 миллионов гривен доходов, причем за что именно строители могли бы платить продюсеру и его жене такие суммы – неизвестно.

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ENSO заявило, що поновлює будівельні роботи на своїх майданчиках. Компанія, рахунки якій арештовували через знайдені там частки оточення Медведчука, просто завела нові і продовжила фінансувати будівництва ENSO. Вадим Столар, якого після повернення в Україну відмовилися випускати назад, за даними "Української правди" з квітня почав знову виїжджати за межі країни, а чутки про те, що він може втратити мандат – припинилися.

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Тоді ж, навесні 23-го Колюбаєву "пощастило" зберегти і свою державну посаду очільника Ради з державної підтримки кінематографії. В березні термін повноважень її нинішнього складу закінчився, відповідно Колюбаєв посаду мав би втратити. Але Кабмін вирішив пролонгувати цей термін аж до закінчення воєнного стану і ще на три місяці після нього. Пояснень чому під час війни не можна було б переобрати профільну кінораду традиційно ніхто не надав, але Колюбаєв продовжив її очолювати.

Після цього зросла і бізнес-активність Колюбаєва. У червні профільна Нацкомісія, яка відповідає за цінні папери, заявила про проведення пілотного проекту. Йшлося про появу в Україні нового типу цінних паперів – "кредитних нот", а також про те, що експеримент став можливим через заяву приватної фірми "Маркет Консалт Плюс", яка і взяла проект на себе. Цією компанією володіє Артем Колюбаєв та ще чотири інвестиційних фонди, пов’язаних як з ENSO, так і з самим Колюбаєвим. Відповідно, це компанія кінопродюсера під час великої війни в Україні, коли бізнес все дужче скаржиться на тиск правоохоронців та рейдерство, зуміла запустити сміливий експеримент з новим типом цінних паперів.

Тоді ж, в червні кінопродакшн Артема Колюбаєва "Мейнстрім Пікчерз" отримав від держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" "добро" на виділення бюджетних коштів на створення одразу трьох кінопродуктів.

Йдеться про той самий скандальний конкурс, коли з’ясувалося, що держава планує профінансувати створення цілої низки серіалів, в тому числі і про персонажа, дуже схожого на аграрія Олександра Поворознюка. Галас навколо цього конкурсу був таким, що втручатися довелося навіть президенту Володимиру Зеленському, а міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення. Скандал затих, але наприкінці серпня ДП підписало з продакшном Колюбаєва договори на створення всіх трьох кінопроектів. Фірма експартнера Андрія Єрмака має отримати більше 20 мільйонів бюджетних гривень.

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Вже за кілька днів після цього Колюбаєв увійшов в ще один, новий бізнес. Він, разом з російським режисером українського походження Олексієм Кірющенком ("Моя прекрасна няня", "Свати", "Слуга народу") став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%. Цікаво, що це сталося після того, як безпілотники від Culver почали користуватися у військових таким попитом, що їх почали купувати з коштів президентського фонду United24, а на горизонті схоже замайорів новий великий контракт.

CEO Culver Олександр Даниленко в розмові з журналістами не зміг (чи не захотів) пояснити як саме продюсер та режисер отримали частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль вони виконують в компанії.

Кірющенко говорити з журналістами відмовився, заявивши, що вони запитають "хєрню" і зроблять "заказуху". Колюбаєв повідомлення журналістів про проведення інтерв’ю прочитав, але на пропозицію не відповів.