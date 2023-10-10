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Приближенный к Ермаку продюсер Колюбаев наращивает бизнес от кино до дронов и строительства, - СМИ. ВIДЕО

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Бывший партнер главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу Артем Колюбаев, который сейчас возглавляет Совет по государственной поддержке кинематографии, в последние полгода сумел получить более 20 миллионов гривен на свои кинопродукты, а также резко "оброс" доолями в успешных и не связанных с кино бизнесах.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Так, ранее журналисты Bihus.Info уже рассказывали о том, что Колюбаев после назначения Ермака в ОП начал активно входить в связанный с пророссийскими политиками Виктором Медведчуком и Вадимом Столаром строительный бизнес. Речь идет о строительстве киевской компании ENSO.

До полномасштабного вторжения этот бизнес активно развивался, но в начале 2023-го дела у фирмы уже шли не очень хорошо: строительные площадки были остановлены, правоохранители через суд арестовали одну из вовлеченных в процесс фирм, у которой журналисты нашли ранее неизвестную долю, которая может принадлежать окружению Медведчука, Вадиму Столару пришлось возвращаться из-за границы в Украину из-за угрозы потери депутатского мандата.

Приближенный к Ермаку продюсер Колюбаев наращивает бизнес от кино до дронов и строительства, - СМИ 01

Впрочем, с февраля-марта ситуация кардинально изменилась. Колюбаев создал еще одну новую компанию вместе с одним из руководителей ENSO, что намекало на то, что сотрудничество продолжается. Компании по структуре ENSO стабильно выплачивали значительные суммы средств Колюбаеву и его жене Екатерине, развивающей свой ювелирный бренд в США. За первые полгода 2023-го супруги получили от строительного бизнеса в общей сложности около 6 миллионов гривен доходов, причем за что именно строители могли бы платить продюсеру и его жене такие суммы – неизвестно.

Далее публикуем на языке оригинала

Приближенный к Ермаку продюсер Колюбаев наращивает бизнес от кино до дронов и строительства, - СМИ 02

ENSO заявило, що поновлює будівельні роботи на своїх майданчиках. Компанія, рахунки якій арештовували через знайдені там частки оточення Медведчука, просто завела нові і продовжила фінансувати будівництва ENSO. Вадим Столар, якого після повернення в Україну відмовилися випускати назад, за даними "Української правди" з квітня почав знову виїжджати за межі країни, а чутки про те, що він може втратити мандат – припинилися.

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Тоді ж, навесні 23-го Колюбаєву "пощастило" зберегти і свою державну посаду очільника Ради з державної підтримки кінематографії. В березні термін повноважень її нинішнього складу закінчився, відповідно Колюбаєв посаду мав би втратити. Але Кабмін вирішив пролонгувати цей термін аж до закінчення воєнного стану і ще на три місяці після нього. Пояснень чому під час війни не можна було б переобрати профільну кінораду традиційно ніхто не надав, але Колюбаєв продовжив її очолювати.

Приближенный к Ермаку продюсер Колюбаев наращивает бизнес от кино до дронов и строительства, - СМИ 03

Після цього зросла і бізнес-активність Колюбаєва. У червні профільна Нацкомісія, яка відповідає за цінні папери, заявила про проведення пілотного проекту. Йшлося про появу в Україні нового типу цінних паперів – "кредитних нот", а також про те, що експеримент став можливим через заяву приватної фірми "Маркет Консалт Плюс", яка і взяла проект на себе. Цією компанією володіє Артем Колюбаєв та ще чотири інвестиційних фонди, пов’язаних як з ENSO, так і з самим Колюбаєвим. Відповідно, це компанія кінопродюсера під час великої війни в Україні, коли бізнес все дужче скаржиться на тиск правоохоронців та рейдерство, зуміла запустити сміливий експеримент з новим типом цінних паперів.

Тоді ж, в червні кінопродакшн Артема Колюбаєва "Мейнстрім Пікчерз" отримав від держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" "добро" на виділення бюджетних коштів на створення одразу трьох кінопродуктів.

Приближенный к Ермаку продюсер Колюбаев наращивает бизнес от кино до дронов и строительства, - СМИ 04

Йдеться про той самий скандальний конкурс, коли з’ясувалося, що держава планує профінансувати створення цілої низки серіалів, в тому числі і про персонажа, дуже схожого на аграрія Олександра Поворознюка. Галас навколо цього конкурсу був таким, що втручатися довелося навіть президенту Володимиру Зеленському, а міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення. Скандал затих, але наприкінці серпня ДП підписало з продакшном Колюбаєва договори на створення всіх трьох кінопроектів. Фірма експартнера Андрія Єрмака має отримати більше 20 мільйонів бюджетних гривень.

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Вже за кілька днів після цього Колюбаєв увійшов в ще один, новий бізнес. Він, разом з російським режисером українського походження Олексієм Кірющенком ("Моя прекрасна няня", "Свати", "Слуга народу") став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%. Цікаво, що це сталося після того, як безпілотники від Culver почали користуватися у військових таким попитом, що їх почали купувати з коштів президентського фонду United24, а на горизонті схоже замайорів новий великий контракт.

CEO Culver Олександр Даниленко в розмові з журналістами не зміг (чи не захотів) пояснити як саме продюсер та режисер отримали частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль вони виконують в компанії.

Кірющенко говорити з журналістами відмовився, заявивши, що вони запитають "хєрню" і зроблять "заказуху". Колюбаєв повідомлення журналістів про проведення інтерв’ю прочитав, але на пропозицію не відповів.

Топ комментарии

  • Amber
    Набридли ці зелені покидьки своєю ненажерливістю і нахабністю 😠
    Цікаво вони самі підуть , чи прийдеться виносити 🙁
  • Oleksii Magas
    Чекаю на зелені коментарі про відсутність корупції
  • 18c49ed2
    Какой разносторонне талантливый человек! Прямо как брат Смирнова и брат Шурмы. Но это не точно
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