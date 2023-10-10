ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем, - Reuters

Боевики ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты".

Он добавил, что ХАМАС открыт "ко всем политическим диалогам".

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Ранее сообщалось, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате авиаударов по Газе, продолжавшихся до утра понедельника.

Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.