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ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем, - Reuters

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газа
Боевики ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты".

Он добавил, что ХАМАС открыт "ко всем политическим диалогам".

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Ранее сообщалось, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате авиаударов по Газе, продолжавшихся до утра понедельника.

Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - ВАнька! А пашли, хахлам ***** дадим?
    - А зачем?
    - А проста так!
    - Пашли! А-а-а если ани нам дадут?!
    - А нам-то за что?
    "Паралель" помітна? Думаю - ТАК! Бо "наставники" і там і там - однакові! І у кацапів і у ХАМАС "цілі досягнуті" (Хоча, в чому ті цілі полягають - невідомо до цих пір Але реакція однакова - як тільки почали "відгрібать" - почалися крики про "готовність до переговорів")
    Тепер головне - НЕ СПИНЯТЬСЯ!!! Гнать цю заразу з Гази "поганою мітлою" А коли ця "нація захребетників" опиниться в Єгипті, Сірії, Ірані чи Іраку - вони себе покажуть "у всій красі" Бо, крім стрілять та убивать, нічого не вміють! Йорданія це вже побачила! (Після спроби палестинців скинуть з трону їх короля) Треба, щоб арабський світ на власній шкурі відчув, якого "монстра" вони вигодували за власні гроші!!!
  • Филип Преображенский
    Готові до перемовин, оскільки всі цілі були доягнуті. Нехай трохи зачекають, поки Ізраіль досягне також своїх цілей.
  • Tychus Findlay
    Отримали пі*ди і заволали про переговори, прямо як кацапи. Сподіваюсь Ізраїль відправить вбивць та дикунів туди, де їм і місце.
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