Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выделении из госбюджета на оборону более 21% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно документу, СНБО принял решение, чтобы правительство предусмотрело при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП. При этом на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины Кабмин должен предусмотреть расходы не менее 1,69 трлн грн.

Читайте: ВР увеличила расходы госбюджета на нужды обороны на 303 млрд грн в 2023 году

Напомним, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд гривен и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд гривен. Более половины всех ресурсов бюджета будут направлены на обеспечение обороны и безопасности Украины - 1 трлн 685 млрд гривен. Эта сумма на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.