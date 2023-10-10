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Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП, - указ

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гроші,зсу
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выделении из госбюджета на оборону более 21% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно документу, СНБО принял решение, чтобы правительство предусмотрело при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП. При этом на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины Кабмин должен предусмотреть расходы не менее 1,69 трлн грн.

Читайте: ВР увеличила расходы госбюджета на нужды обороны на 303 млрд грн в 2023 году

Напомним, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд гривен и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд гривен. Более половины всех ресурсов бюджета будут направлены на обеспечение обороны и безопасности Украины - 1 трлн 685 млрд гривен. Эта сумма на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.

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Топ комментарии

  • Mart
    Потрібно краще працювати правоохоронним органам, та повернути украдене, якщо не хочуть скоротити їх на половину, а журналістам сплачувати відсотоки від викритого

    *******:
    32 мільйони гривень збитки на закупівлі нацгвардії
    + 650 мільйонів збитки на оборутках розенблата
    + 54 мільйони гривень збитки на закупівлях курток резнікова,
    це не рахуючи яєць по 17 грн,шт бо там збитки на 4 мільярди
    + 13 млн збитків Екскерівник "Укрспецекспорту"
    + 36 млрд. гривень які МО перевело зв нікуди а зброю в систему "НИПЕЛЬ"
    + 8 млрд. на ********** переказали хтозна-кому - і ні ***********, ні грошей.

    і це тільки те що відомо, а скільки ще таких оборуток
  • Kan Kan 21c2f560
    На кіно і зелемарафон 4 млрд
  • alexandr shamov
    Не дай бог ця зелена шелупонь залишиться на пiслявоенну вiдбудову. ii
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