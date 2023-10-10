Отражены атаки врага возле Старомайорского, Левадного, Синьковки и Ивановки, за сутки - 39 боестолкновений. Силы обороны имеют частичный успех у Андреевки, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушеним и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
"Авиационным ударам подверглись: Галагановка Черниговской области; Дегтярное, Степное Сумской области; Кондрашовка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Андреевка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Змиевка и Берислав Херсонской области", - отмечают в Генштабе.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
Генштаб информирует, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.
"На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника неподалеку от Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.
В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.