Ночью уничтожены 27 из 36 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

В ночь на 10 октября войска РФ атаковали Украину, применив дроны-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 36 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 26 вражеских "шахедов", - отмечают в Генштабе." Позднее в Воздушных Силах уточнили, что уничтожено 27 "Шахедов".

"В ночь на 10 октября 2023 года российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударными БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Воздушные Силы ВСУ накануне вечером сообщали о пуске врагом ударных беспилотников типа "шахед" с южного направления