Спецпрокурор Гур допросил Байдена по делу о "секретных документах"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
Лицо, знакомое с расследованием, рассказало изданию, что допрос вел лично специальный прокурор Роберт Гур, курирующий это дело.
Специальный помощник президента и старший советник офиса адвокатов Белого дома Ян Сэмс заявил, что разговор был добровольным и проходил в течение двух дней.
"Как мы говорили с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают в этом расследовании, и, как это было уместно, мы обнародовали соответствующие обновления, являясь максимально прозрачными, чтобы защитить и сохранить целостность расследования", - сказал Сэмс.
Издание отмечает, что Интервью повышает вероятность того, что расследование специального прокурора может приближаться к своему завершению почти через девять месяцев после начала.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.