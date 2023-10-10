Спецпрокурор Гур допросил Байдена по делу о "секретных документах"

Президента США Джо Байдена допросили по делу об утечке "секретных документов". Допрос вел лично специальный прокурор Роберт Гур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Лицо, знакомое с расследованием, рассказало изданию, что допрос вел лично специальный прокурор Роберт Гур, курирующий это дело.

Специальный помощник президента и старший советник офиса адвокатов Белого дома Ян Сэмс заявил, что разговор был добровольным и проходил в течение двух дней.

"Как мы говорили с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают в этом расследовании, и, как это было уместно, мы обнародовали соответствующие обновления, являясь максимально прозрачными, чтобы защитить и сохранить целостность расследования", - сказал Сэмс.

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Издание отмечает, что Интервью повышает вероятность того, что расследование специального прокурора может приближаться к своему завершению почти через девять месяцев после начала.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.

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Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.