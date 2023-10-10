Сенаторы США обсуждают годовой пакет помощи Украине в размере от $60 до $100 млрд, - WSJ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Еспресо со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сенаторы от обеих партий заявили, что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Это, во-первых, "придаст Украине чувство уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".
Такой пакет может быть принят в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября - датой истечения срока действия текущего закона о временных расходах.
Сенаторы выразили ограниченный оптимизм по поводу принятия пакета. Размер его пока еще обсуждается. Так, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что, по его мнению, цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. При этом он заявил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.