На оккупированной Луганской области рашисты вручают мужчинам призывного возраста повестки

Российские захватчики на оккупированных территориях Луганщины вручают повестки мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Между Новопсковом и Старобельским оккупанты останавливают транспортные средства и тщательно проверяют пассажиров. Мужчинам призывного возраста вручают повестки", - говорится в сообщении.

Так называемые "власти" "ЛНР" заявляют, что в октябре там должен начать предоставление услуг новый оператор мобильной связи, чтобы у людей был выбор.

"Правда, выбор снова будет не у всех. Заработает оператор в Луганске, Алчевске, Перевальске, Краснодоне, а тем временем на захваченных в прошлом году территориях устанавливают проводную связь. Также останется без изменений запрет на предоставление услуги мобильного интернета".

Не все просто и со стационарным интернетом – захватчики собираются разрешить доступ к Wi-Fi только после идентификации личности", – добавил глава области.

Читайте: Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убито около десятка коров. ФОТОрепортаж