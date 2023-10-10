Новости

На оккупированной Луганской области рашисты вручают мужчинам призывного возраста повестки

3 82212
луганщина,окупанти
Российские захватчики на оккупированных территориях Луганщины вручают повестки мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Между Новопсковом и Старобельским оккупанты останавливают транспортные средства и тщательно проверяют пассажиров. Мужчинам призывного возраста вручают повестки", - говорится в сообщении.

Так называемые "власти" "ЛНР" заявляют, что в октябре там должен начать предоставление услуг новый оператор мобильной связи, чтобы у людей был выбор.

"Правда, выбор снова будет не у всех. Заработает оператор в Луганске, Алчевске, Перевальске, Краснодоне, а тем временем на захваченных в прошлом году территориях устанавливают проводную связь. Также останется без изменений запрет на предоставление услуги мобильного интернета".

Не все просто и со стационарным интернетом – захватчики собираются разрешить доступ к Wi-Fi только после идентификации личности", – добавил глава области.

Читайте: Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убито около десятка коров. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому тільки чоловікам, і жінкам вручайте? Жінки навіть більше бігали і верещали, кликавши до себе горе в обгортці "русского мира". Не жилося нормально придуркам, муляли дотації всієї України, накращі умови життя, то живіть під кацапами, побирайтеся, щоб отримати буханку хліба і ховайтеся від ракет і повісток.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вертайся - побачиш
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Ну так що хотіли,те й маєте.
    Бігали з трикольоровими ганчірками,репетували,,путін ввєді войска",що не так?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости