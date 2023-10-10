США не планируют вводить войска в Израиль, - Кирби

Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска в Израиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, представитель Белого дома Джон Кирби.

"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска", – сказал он.

Впрочем, по его словам, президент США Джо Байден "всегда будет гарантировать, что мы защищаем и отстаиваем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни находились, в том числе, в частности, в этой части мира".

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Кирби добавил, что первый транш дополнительной помощи по безопасности Израилю со стороны США в ответ на нападения ХАМАС уже в пути по состоянию на вечер понедельника.

"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать их", – подытожил он.