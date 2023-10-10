Экс-командир "Беркута" Пацеляк, разгонявший Майдан в 2014, более 20 лет имеет два паспорта РФ, - СМИ

Бывший командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк был лишен украинского гражданства из-за того, что у него более 20 лет два паспорта РФ: внутренний и зарубежный, от которых не отказался. Пока Пацеляк является действительным военнослужащим запаса РФ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Watchers со ссылкой на данные, объявленные в открытом судебном заседании и открытых российских баз данных, а также на собственные источники.

В настоящее время Ростислав Пацеляк находится под следствием по делу о противодействии акциям протеста на Майдане 18 февраля 2014 года. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, препятствование мирным митингам, препятствование журналистской деятельности и насилие в отношении государственных и общественных деятелей.

Львовский батальон "Беркута" под командованием бывшего командира принимал участие в одном из самых жестоких разгонов протестов на Майдане в 2014 году вместе с харьковским "Беркутом" – и не уступал ему в жестокости действий. Тогда в этот день в результате действий силовых подразделений и титушек-уголовников погибли по меньшей мере 23 протестующих.

Смотрите: "А Татаров где?": В самом большом деле Майдана будут судить Януковича и руководство силового блока тех времен, кроме Татарова. ВИДЕО

При рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Пацеляка 13 сентября в Печерском суде прокурор по делу предоставил суду решение Государственной миграционной службы Украины о лишении его гражданства Украины. По информации, озвученной в суде, это решение было принято накануне, 12 сентября.

Как отмечается, основанием лишения гражданства стало то, что более 20 лет Пацеляк имел действующие российские паспорта (внутренний и зарубежный), от которых не отказался.

Российский паспорт получил 26 апреля 2002 года. Предпосылкой получения было указано: обмен паспорта СССР. 4 января 2003 года Пацеляк получил также загранпаспорт РФ. Как отметили источники Watchers, до 2003 года экскомандир учился и работал в системе внутренних дел России, и только потом переехал в Украину,

Украинский паспорт получил в сентябре 2003 года. И в том же году был зачислен на службу в правоохранительные органы Украины. До этого Пацеляк служил в росийской милиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил экс-командира "Беркута" Пацеляка под домашний арест

Пацеляк является военнослужащим запаса России и имеет специальное звание – лейтенант юстиции.

Издание проверило данные паспорта РФ Пацеляка на сайте российской налоговой службы. Как оказалось, человек с таким же ФИО и датой рождения, как и у экскомандира, действительно получал паспорт гражданина России и имеет действующий налоговый номер.

В начале разбирательства суд отправил Пацеляка под арест. Однако в 2015 году он был выпущен из-под стражи, и с тех пор он был под личным обязательством.

22 марта 2023 года Госбюро расследований объявило Ростиславу Пацеляку новое подозрение относительно событий 18 февраля в 2014 году на улице Институтской и в Крепостном переулке. Тогда добавились пункты обвинения в совершении террористического акта, организации нанесения тяжких телесных повреждений, а также в совершении умышленных убийств и оконченных покушений на убийство двух и более участников акций протеста.

В настоящее время Пацеляк находится под стражей по решению суда.

Читайте также: Дела Майдана: Суд признал "титушку" Медвидя виновным в похищении Вербицкого, но освободил от наказания