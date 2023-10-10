Армия обороны Израиля возобновила полный контроль над границей с сектором Газа

Израильские военные полностью восстановили контроль над границей с сектором Газа.

Об этом заявил главный спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.

Он заверил, что военные возобновили контроль над границей Газа после того, как террористы ХАМАС подорвали части пограничного забора во время нападения в субботу утром.

"За последние сутки ни один террорист не прошел через ограждение", - отметил он в разговоре с журналистами.

По его словам, боевые инженерные войска работают над минированием участков у дыр в ограждении.

ЦАХАЛ считает, что на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество террористов.

Ранее сообщалось, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате авиаударов по Газе, продолжавшихся до утра понедельника.

Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.