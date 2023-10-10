Белый дом планирует объединить в один пакет предоставления военной помощи Украине и Израилю, - СМИ

В Белом доме рассматривается возможность включить военную помощь Украине в пакет, предназначенный для Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Washington Post и NBC News.

Отмечается, что законодатели обеих партий, поддерживающих предоставление дополнительной помощи для Украины, предложили такое решение как способ обеспечить финансирование страны, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США и Сенате.

Источники WP добавляют, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он привлечет "крайне правых" республиканцев, выступающих против помощи Украине, но за то, чтобы помочь Израилю.

Группа консерваторов в Палате представителей решительно против нового финансирования для Украины, о котором попросил Белый дом, однако выделение дополнительной помощи Израилю после атаки террористов ХАМАС не вызывает такого сопротивления среди членов Конгресса США.

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался сообщить, будет ли администрация Байдена связывать два пакета для Украины и Израиля.

Читайте также: Сенаторы США обсуждают годовой пакет помощи Украине в размере от $60 до $100 млрд, - WSJ

"Объединение помощи Украине и Израилю даст администрации президента Джо Байдена возможность усилить более широкую позицию о том, что США обязаны помогать своим демократическим союзникам", - отмечают журналисты.

По словам Кирби, Белый дом "оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю".

Хотя США уже оказали Израилю срочную военную помощь, Белый дом ожидает, что для дополнительных усилий потребуется одобрение Конгресса.

Благодаря сильной поддержке Демократической партии и значительной поддержке Республиканской партии существует широкий консенсус между двумя партиями по оказанию помощи как Израилю, так и Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование, чтобы США могли одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, - министр армии США Вормут