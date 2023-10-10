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Приблизительно 1,5 тысячи тел боевиков ХАМАС обнаружено на территории Израиля

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сектор,гази
Как заявляет армия обороны Израиля, примерно 1,5 тысячи тел боевиков террористического движения ХАМАС обнаружены на территории страны после того, как удалось восстановить контроль над границей с Сектором Газы.

Об этом сообщил представитель армии обороны Израиля Ричард Гегт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, армии "удалось более или менее восстановить контроль над границей" с Сектором Газы.

Гегт также заявил, что в ночь на вторник ни один боевик ХАМАС не пересекал границу с Израилем, но признал, что проникнуть на израильскую территорию все еще возможно.

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Топ комментарии

  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А які ще можуть бути наслідки? Гірше ніж було в суботу? Терористичну погань треба знищувати сотнями тисяч. Переконувати їх в людяності марно. Їх треба тільки нищити, нищити і ще раз нищити!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Говорили спочатку, що декілька сотень, а можливо до тисячі. Вбили 1,5 тисячі, а скільки ще втекло? Виходить, що було багато тієї нечисті, що вбивала і гвалтувала жінок та дітей. Але ізраїльтяни такі, що через пару років відшукають кожного і в цьому їм допоможуть кацапи, які підбили цих терористів на напад, бо кацапи були і є шістками.
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