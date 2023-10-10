Приблизительно 1,5 тысячи тел боевиков ХАМАС обнаружено на территории Израиля

Как заявляет армия обороны Израиля, примерно 1,5 тысячи тел боевиков террористического движения ХАМАС обнаружены на территории страны после того, как удалось восстановить контроль над границей с Сектором Газы.

Об этом сообщил представитель армии обороны Израиля Ричард Гегт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, армии "удалось более или менее восстановить контроль над границей" с Сектором Газы.

Гегт также заявил, что в ночь на вторник ни один боевик ХАМАС не пересекал границу с Израилем, но признал, что проникнуть на израильскую территорию все еще возможно.

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