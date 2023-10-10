Зеленский прибыл в Румынию: Будем говорить о взаимодействии по безопасности, усилении ПВО, авиационной и оборонной коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет. Буду рад видеть господина президента Румынии Клауса Йоханниса - у нас большой спектр тем для переговоров", - отметил он.

По словам Зеленского, прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также - за максимально конструктивную солидарность, позволяющую нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в том числе продовольственной.

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"Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить".

Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами. Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - резюмирует глава государства.