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Зеленский прибыл в Румынию: Будем говорить о взаимодействии по безопасности, усилении ПВО, авиационной и оборонной коалиции

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет. Буду рад видеть господина президента Румынии Клауса Йоханниса - у нас большой спектр тем для переговоров", - отметил он.

По словам Зеленского, прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также - за максимально конструктивную солидарность, позволяющую нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в том числе продовольственной.

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"Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить".

Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами. Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - резюмирует глава государства.

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Топ комментарии

  • CTEPX
    птіца гаварун атлічаєца умом і саабразітєльностью...
  • Твоє Відображення
    Пам'ятається один теж шукав для себе особисто союзників, щоб пролонгувати себе в кріслі , потім репетував "Мене кинули, як лоха!" І тебе осла кинуть, як і ти кинув, тебе вже скидають лоха, а якби не війна, то вже Ростов тато чекав би тебе
  • Evgeny N
    Цікаво: що згорить, потопне, зруйнується чи (не дай Боже) ще щось трапиться після візиту цього "віслючка апокаліпсису" до Румунії...
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