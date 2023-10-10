Гетманцев своими реформами минусует рейтинг власти, - опрос

Работа главы комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева наиболее негативно влияет на отношение населения к действующей власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Так, 36,4% респондентов считают, что Гетманцев "наиболее негативно влияет на отношение населения к действующей власти". Далее следует премьер-министр Денис Шмыгаль – 13,6%.

31,7% заявили, что именно Даниил Гетманцев среди представителей государственной власти страны оказывает наибольшее реальное влияние на управление экономикой Украины. В то же время 43,9% считают, что именно он сейчас имеет наибольшее реальное влияние на управление налоговой и таможенной сферами Украины.

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Антирейтинг среди представителей властей, влияющих на экономический блок, также возглавил Гетманцев – 28,8%. Далее следуют и.о. председателя Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев –17,3% и и.о. Государственной налоговой службы Татьяна Кириенко –12,6%.

Опрос проводился с 3 по 7 октября 2023 г. по заказу Общественной организации "Общественная инициатива действий" (ОИД)".

Объект опроса – зарегистрированные жители Украины от 18 лет, за исключением жителей Автономной Республики Крым, г. Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и других временно оккупированных территорий, где на время проведения опроса отсутствовала мобильная связь украинских операторов. Жители Украины, которые на время проведения опроса находились за пределами Украины, в исследуемую генеральную совокупность (объект исследования) не включались.

Объем выборки – 1201 респондент.

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