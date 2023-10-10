ГАСУ уничтожает ключевое оборонное предприятие государства КБ "Луч", а Шмыгаль и Кабмин не вмешиваются, игнорируя постановление ВР, - Яровая
Об этом заявила известная волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что еще в сентябре Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла постановление №10071, обязывающее Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли.
"Несмотря на принятое постановление, в государственное предприятие, которое включено в ракетную программу, КБ "ЛУЧ", которое единственное выпускает стугны, корсары, ольхи, нептуны снова пришла кто? Правильно Госаудитслужба. И не поверите, снова с каким вопросом: прибыль в границах, установленных государством, равняется убыткам государству", - отметила Яровая.
По словам волонтера, это уже третья проверка предприятия со стороны ГАСУ, цель которой – остановить производство критически важного для фронта оружия.
"А КМУ прикинулся мертвым вместе с премьер-министром, который должен выполнять Постановления Верховной Рады, вместе с министром финансов, в подчинении которого находится Госаудитслужба. И делает вид, что угроза работе государственной ракетной программы никоим образом не отражается на безопасности государства в целом, и каждого из нас в том числе", - подчеркнула Яровая.
Она подчеркнула, что Кабмин буквально игнорирует решение парламента. И это чревато не только уничтожением ключевого оборонного предприятия, но и потерей государственности.
"Против ракет, которыми посыпают наши мирные города наши враги, невозможно воевать с автоматом. Если это кому-то в КМУ или Госаудитслужбе непонятно, то у меня только один вопрос. Уважаемая исполнительная ветвь власти, если у вас в планах сдать страну, то вы об этом откровенно скажите, мы начнем двигаться в сторону границы" - написала Яровая.