Число погибших в результате ракетного удара РФ по селу Гроза на Харьковщине возросло до 53, - полиция

Данные являются неокончательными, поскольку продолжаются ДНК-экспертизы, а 5 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших - окончательное количество может увеличиться", - пояснил он.

Следователь отметил, что в общей сложности полиция получила 22 заявления о пропавших без вести.

"Все заявления были отработаны. Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13 мы идентифицировали среди трупов. Пятеро сейчас считаются пропавшими без вести", - сказал Болвинов.

Криминалисты провели 288 ДНК-исследований.

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Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что ракетным ударом по селу Гроза оккупанты убили многих "украинских неонацистов". По его словам, в кафе, куда россияне направили ракету, якобы проходили похороны "высокопоставленного националиста".

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, там было много приспешников нацистов. Именно поэтому большинство тел на снимках – это мужчины призывного возраста", – заявил он.

5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, погибшему на фронте.

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