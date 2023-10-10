На севере Авдеевки продолжаются тяжелые бои, россияне массированно обстреливают город, - ГВА

Российские захватчики наносят массированные удары по Авдеевке на Донетчине, на севере города продолжаются тяжелые бои.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"С 06:00 массированые обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города", - сказал он.

Пока о погибших и раненых среди мирных жителях информации нет.

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