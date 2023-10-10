НАБУ и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги (обновлено). ФОТО

Сегодня утром проходят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Как отмечается, стадион "Авангард" – лакомый кусок в центре Мукачево на берегу р. Латорица.

"Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, фактически принадлежащая председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо", - говорится в сообщении.

Цена земли была занижена в десять раз. Городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн.

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Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков.

"В ответ на запросы СМИ информируем, что детективы НАБУ совместно с СБУ при процессуальном руководстве САП проводят в г. Мукачево обыски в рамках уголовного производства по продаже местными чиновниками земельного участка по заниженной стоимости. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством", - заявили в НАБУ.

Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

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В СБУ также подтвердили серию обысков у руководства города Мукачево.

"Служба безопасности совместно с НАБУ проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города. По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 млн грн. В настоящее время в рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", - говорится в сообщении.

Комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.