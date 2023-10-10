Армия обороны Израиля перебросила на границу с Ливаном десятки тысяч военных

Армия обороны Израиля на фоне угрозы нападения боевиков организации "Хезболла" усилила границу с Ливаном.

Об этом рассказал спикер ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Ситуация (на границе с Ливаном – ред.) нестабильна. Мы проявляем бдительность. В ожидании нападения "Хезболлы" мы перебросили на границу десятки тысяч дополнительных военнослужащих – как резервистов, так и регулярных частей", - уточнил он.

По его словам, в последние несколько часов ситуация в этом районе спокойная.

"Мы упорно призываем их дважды подумать, прежде чем совершать подобные нападения на Израиль", - подчеркнул Конрикус.

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