Новости

Армия обороны Израиля перебросила на границу с Ливаном десятки тысяч военных

5 48228
цахал,ізраїль
Армия обороны Израиля на фоне угрозы нападения боевиков организации "Хезболла" усилила границу с Ливаном.

Об этом рассказал спикер ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Ситуация (на границе с Ливаном – ред.) нестабильна. Мы проявляем бдительность. В ожидании нападения "Хезболлы" мы перебросили на границу десятки тысяч дополнительных военнослужащих – как резервистов, так и регулярных частей", - уточнил он.

По его словам, в последние несколько часов ситуация в этом районе спокойная.

"Мы упорно призываем их дважды подумать, прежде чем совершать подобные нападения на Израиль", - подчеркнул Конрикус.

Читайте: Армия обороны Израиля возобновила полный контроль над границей с сектором Газа

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Невже співвітчизник їм не пояснив, що задля запобігання ескалації війська треба відводити, а не навпаки?
  • KosAn30 JT26
    причем за 2 дня,а не за 9 лет,и 1.5 года авиации и ракетами....вот єто превосходство в воздухе....
  • vuiko dobrui
    там жінки служать в Цахал та воюють на рівні з чоловіками ...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости