Закупка некачественных бронежилетов на 250 млн грн: ГБР сообщило о еще одном подозрении Шаповалову и Хмельницкому

Экс-замминистра обороны и руководителю одного из департаментов МО сообщено о еще одном подозрении за растрату свыше 250 млн грн, выделенных на закупку бронежилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что это еще один эпизод разоблаченных незаконных сделок экс-чиновников, общий объем которых составляет 1,4 млрд гривен.

"Установлено, что противоправные действия они совершили в условиях военного положения по предварительному сговору. Бывший замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией министерства процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, это привело не только к потере 250 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ.

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Бывшие чиновники подозреваются в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В начале февраля 2023 бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

"Тогда он лоббировал заключение договоров о поставках также некачественной амуниции для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей", - подытожили в ГБР.

По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах речь идет о бывшем и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдане Хмельницком и экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове.