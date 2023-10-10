"ЕС" требует от Кабмина остановить давление ГАСУ на КБ "Луч" и другие предприятия ОПК

"Европейская Солидарность" требует от Кабмина вмешаться в ситуацию с КБ "Луч", в который приходит с проверками Госаудитслужба. Действия ГАСУ могут привести к срыву производства ракет и боеприпасов.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, именно из-за непрофессиональных действий Кабмина, издавшего два взаимоисключающих постановления относительно возможности/невозможности получения прибыли от реализации продукции ВПК, закупка отечественной оборонки фактически блокируется, а многим производителям ГАСУ угрожает судами. Верховная Рада была вынуждена вмешаться в ситуацию и в сентябре приняла постановление "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения". Все фракции и группы подписались под этим документом для устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности в оборонном секторе", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что в течение последней недели на предприятие по производству тепловизионных прицелов Archer пришло НАБУ и изъяло не только финансовую, но и проектную производственную документацию.

"А в КБ "Луч" проходит третья проверка Госаудитслужбы. Напомню, главу этой службы назначает правительство, нынешнюю руководительницу Кабмин утвердил в декабре 2022-го года. И она начала усердно кошмарить оборонку. КБ "Луч" – один из ведущих разработчиков составляющих авиационного и противотанкового вооружения и ракет. Деятельность ГосККБ "Луч" имеет стратегическое значение для оборонного потенциала Украины.

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Нынешняя ревизия деятельности ГосККБ "Луч" касается включения полученной предприятием прибыли в состав стоимости продукции предприятия и уплаты с него налогов. То есть Правительство намутило, а ГП страдает", - подчеркнула Геращенко.

"При этом ГАСУ не учитывает, что ГосККБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности. Требуем от правительства немедленно выполнить постановление и обеспечить беспрепятственную деятельность ГосККБ "Луч" и других стратегических предприятий. А главу Госаудитслужбы следует уволить, потому что ее работа больше похожа на вредительство, чем на аудит", - подытожила сопредседатель фракции.