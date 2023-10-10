Новости

"ЕС" требует от Кабмина остановить давление ГАСУ на КБ "Луч" и другие предприятия ОПК

8 21752
геращенко,ирина
"Европейская Солидарность" требует от Кабмина вмешаться в ситуацию с КБ "Луч", в который приходит с проверками Госаудитслужба. Действия ГАСУ могут привести к срыву производства ракет и боеприпасов.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, именно из-за непрофессиональных действий Кабмина, издавшего два взаимоисключающих постановления относительно возможности/невозможности получения прибыли от реализации продукции ВПК, закупка отечественной оборонки фактически блокируется, а многим производителям ГАСУ угрожает судами. Верховная Рада была вынуждена вмешаться в ситуацию и в сентябре приняла постановление "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения". Все фракции и группы подписались под этим документом для устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности в оборонном секторе", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что в течение последней недели на предприятие по производству тепловизионных прицелов Archer пришло НАБУ и изъяло не только финансовую, но и проектную производственную документацию.

"А в КБ "Луч" проходит третья проверка Госаудитслужбы. Напомню, главу этой службы назначает правительство, нынешнюю руководительницу Кабмин утвердил в декабре 2022-го года. И она начала усердно кошмарить оборонку. КБ "Луч" – один из ведущих разработчиков составляющих авиационного и противотанкового вооружения и ракет. Деятельность ГосККБ "Луч" имеет стратегическое значение для оборонного потенциала Украины.

Читайте также: ГАСУ уничтожает ключевое оборонное предприятие государства КБ "Луч", а Шмыгаль и Кабмин не вмешиваются, игнорируя постановление ВР, - Яровая

Нынешняя ревизия деятельности ГосККБ "Луч" касается включения полученной предприятием прибыли в состав стоимости продукции предприятия и уплаты с него налогов. То есть Правительство намутило, а ГП страдает", - подчеркнула Геращенко.

"При этом ГАСУ не учитывает, что ГосККБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности. Требуем от правительства немедленно выполнить постановление и обеспечить беспрепятственную деятельность ГосККБ "Луч" и других стратегических предприятий. А главу Госаудитслужбы следует уволить, потому что ее работа больше похожа на вредительство, чем на аудит", - подытожила сопредседатель фракции.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Tierre
    Вимагати зупинити тиск мало. Дії ДАСУ свідомо шкодять обороноздатності України під час війни. Причому ДАСУ свідомо йде на це після постанови Кабміну та постанови Верховної Ради України.
    Тут мають бути відкриті карні справи по статті "Державна зрада" на всіх співробітників ДАСУ, які причетні до цього, у тому числі на керівницство.
  • Прощай немытая раССея
  • vuiko dobrui
    це піпець, повний безпловоротний піпець ...
    Валерій Прозапас: Небайдужі громадяни справедливо обурюються діями "правоохоронців" з блокування діяльності оборонних підприємств - і вони ж стверджують, що "30 років в оборонній сфері нічого не робилось".

    Але це не зовсім так. В 2014- 2019 наприклад ніяке ДБР не вилучало у бригад ППО клістрони, та ніяке НАБУ не забирало у ексклюзивних виробників тепловізорів обладнання. Не заарештовували тоді керівництво виробників бронекатерів, не сиділи бойові генерали в клітках, не знущались з військової розвідки. Як виконувалось державне оборонне замовлення коли там не було різних Найємів, Гусєвих і Абромавючусів - теж можна легко перевірити у відкритому доступі.
    .......
    Тому не "все було однаково 30 років в оборонній сфері". Однакове було тільки лицемірство, рівень якого "достойно" підтримують в т.ч. і небайдужі громадяни aka молоді політики, які чомусь не помічають різниці між забезпеченням ЗСУ в 2010, 2014, 2019 і подальших роках, до яєць по 17 включно - як не помічають Червінського в клітці. Мабуть, їм так вигідніше, то ясно, але сенсу скиглити жодного - бо напівправда то частіше за все брехня, яку ви толеруєте.



Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости