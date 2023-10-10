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Атака стала для нас неожиданностью. Израиль расследует просчеты уже после войны, - представитель Сил обороны Михельсон

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ізраїль
Выводы по просчетам Израиля, которые не позволили предотвратить массированную атаку террористов ХАМАС, будут сделаны, однако только после того, как страна будет в безопасности.

Об этом заявила представитель Сил обороны Израиля Маша Михельсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атака стала для нас неожиданностью. Мы не ожидали ее в то субботнее утро", - отметила спикер, отвечая на вопрос о выводах, которые необходимо сделать из того, что нападения ХАМАСа не смогли предотвратить.

По ее словам, такие выводы должны быть сделаны, но только тогда, "когда Израиль будет в безопасности, когда люди вернутся домой, когда дети и пожилые люди, которые были похищены террористами, будут освобождены, и когда армия закончит воевать".

Тогда власти смогут разобраться, почему произошли эти просчеты, и "отчитаться перед гражданами", добавила Маша Михельсон.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Ві сравниваете несравнимое. Силы Хамас по сравнению с силами Израиля просто ничтожны.
    У нас же - противоположная ситуация - мы в разы уступали российским оккупантам по количеству техники.
  • vuiko dobrui
    ну так !!! і це 4-х разовий ухилянт від служби в ЗСУ, "навеличнійший" вофка зе-янелох-оманській, "геройбоневтік" та його зе банда єрмаків, стефанчуків, татарових, інших "корабельних сосен" ... нажаль ...



  • Andry Moon
    Відповісти на атаку кілька сотень бабуїнів на скутерах це одне, а от на атаку 200-т тисячної армії з танками і артилерією, - думаю результат у Ізраїлю був би трошки іншим...
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