Атака стала для нас неожиданностью. Израиль расследует просчеты уже после войны, - представитель Сил обороны Михельсон
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Выводы по просчетам Израиля, которые не позволили предотвратить массированную атаку террористов ХАМАС, будут сделаны, однако только после того, как страна будет в безопасности.
Об этом заявила представитель Сил обороны Израиля Маша Михельсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Атака стала для нас неожиданностью. Мы не ожидали ее в то субботнее утро", - отметила спикер, отвечая на вопрос о выводах, которые необходимо сделать из того, что нападения ХАМАСа не смогли предотвратить.
По ее словам, такие выводы должны быть сделаны, но только тогда, "когда Израиль будет в безопасности, когда люди вернутся домой, когда дети и пожилые люди, которые были похищены террористами, будут освобождены, и когда армия закончит воевать".
Тогда власти смогут разобраться, почему произошли эти просчеты, и "отчитаться перед гражданами", добавила Маша Михельсон.