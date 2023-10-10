На юге Израиля нашли еще семерых украинцев, которых считали пропавшими без вести, - МИД
Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В общей сложности за трое суток оперативный штаб МИД, созданный для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан. За прошедшие сутки Украинские дипломаты разыскали 7 украинцев на юге страны, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они находятся в безопасности", - отметил он.
Также в МИДе рассказали, что украинское посольство помогло шестерым семьям найти временное жилье в Израиле.
Спикер напомнил, что дипломаты тоже сейчас занимаются украинским мальчиком, которого вчера спасли в зоне боевых действий. Ему предоставляется медицинское лечение, психологическая поддержка и готовится его возвращение в Украину родственникам.
"Об украинцах погибших или пострадавших - у нас есть подтвержденная информация о двух украинках. Мы сообщали об этом раньше. Ситуация больше не изменилась. У нас есть информация о возможной гибели еще 3 украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газы. Но эта информация пока не подтверждена. Другая информация о пострадавших украинцах не поступала", - сказал спикер МИД.
Николенко также рассказал об украинцах, которые обратились в оперативный штаб из-за невозможности покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов.
"Здесь у нас есть цифра около 300 граждан - это на территории Израиля. А также 150 украинцев в Секторе Газы, которые вызвались выехать из анклава", - добавили в МИД.